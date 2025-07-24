البنتاغون: الخارجية الأميركية توافق على بيع محتمل لصواريخ سطح-جو لمصر

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ‬‬أن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لمنظومة صواريخ سطح-جو متطورة وعناصر الدعم اللوجستي ودعم البرامج ذات الصلة إلى مصر بمبلغ يقدر بنحو 4.67 مليار دولار.



وجاء في البيان أن المقاول الرئيسي لعملية البيع هو شركة آر.تي.إكس كورب.