نتنياهو: إعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين "يكافئ الإرهاب"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين "يكافئ الإرهاب" ويشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.



وجاء في بيان لنتنياهو أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى "إيجاد وكيل إيراني جديد، وهو تماما ما تحوّلت إليه غزة"، لافتا إلى أنّ هذا الأمر سيكون "منصة إطلاق لإبادة إسرائيل، وليس العيش بسلام بجوارها".



وقال نتنياهو: "لنكن واضحين: الفلسطينيون لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل. إنهم يسعون إلى دولة بدلا من إسرائيل".