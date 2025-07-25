وزير الخارجية الفرنسي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس، كما يقول منتقدو القرار، بل يؤكد أن الحركة الفلسطينية "على خطأ".



وكتب بارو عبر منصة "إكس": "لطالما رفضت حماس حل الدولتين. باعترافها بفلسطين، تقول فرنسا إن هذه الحركة "الإرهابية" على خطأ. وتقول إن معكسر السلام على صواب في وجه معسكر الحرب".