محمود عباس: قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين "انتصار للحق الفلسطيني"

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون الاعتراف قريبا بدولة فلسطين، معتبرا أنه "انتصار للحق الفلسطيني".



وقال عباس في بيان صادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية: "هذه الخطوة انتصار للحق الفلسطيني، وتعكس حرص فرنسا على دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه".