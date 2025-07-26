استشهاد 25 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في قطاع غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 25 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي السبت في القطاع المحاصر والمدمّر جراء أكثر من 21 شهرا من الحرب.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إنّ تسعة فلسطينيين قُتلوا في ثلاث غارات جوية على مدينة غزة في شمال القطاع.



وأضاف أنّ 11 شخصا قُتلوا في أربع ضربات قرب خان يونس (جنوب)، بينهم ستة أشخاص في مخيم للنازحين في المواصي.



كذلك، أسفرت غارة بطائرة مسيّرة عن مقتل شخصين في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

