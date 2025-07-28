غوتيريش: لعدم استخدام الجوع كسلاح حرب

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه ينبغي عدم استخدام الجوع "كسلاح حرب"، ذاكرًا خصوصا النزاع الدائر في كلّ من غزة والسودان.وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالنظم الغذائية في إثيوبيا إنّ "النزاعات تستمرّ في نشر الجوع في غزة والسودان وغيرهما.وأضاف: "الجوع يغذّي انعدام الاستقرار ويقوّض السلام. ينبغي ألا نقبل بتاتا استخدام الجوع كسلاح حرب".