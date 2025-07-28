السيسي: ترامب قادر على إنهاء حرب غزة

حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة بثها التلفزيون، الرئيس الأميركي دونالد ترامب على بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في غزة والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع.واعتبر السيسي أن ترامب "هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة".وقال موجها الحديث لترامب: "أوجه نداء خاص لك، من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات. وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".