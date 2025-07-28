ترامب: لولا وجودي لكانت هناك ست حروب كبرى في العالم الآن

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، وجوب أن ينعم الأطفال بالغذاء والأمان على الفور، لافتًا إلى أنّه بناء على ما يعرضه التلفزيون، في شأن غزة، يبدو أنّ الأطفال يعانون جوعًا شديدًا.



وأعلن أنّه شدد لإسرائيل على وجوب التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة.



وقال ترامب: "قدمنا الكثير من المال لغزة ولم يشكرنا أحد".



وأضاف: "يتعين أن تقدم دول أخرى المزيد".



واعتبر أن لولا وجوده لكانت هناك ست حروب كبرى في العالم الآن.



وأعرب عن شعوره بخيبة أمل بالغة تجاه الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، معلنًا أنّه سيقلل مهلة الخمسين يومًا التي منحها إياه.