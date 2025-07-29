ترامب: روسيا ستواجه عقوبات خلال 10 أيام ما لم تتحرك لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيبدأ في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى تجاه روسيا "خلال 10 أيام اعتبارًا من اليوم" ما لم تحرز موسكو تقدمًا نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.وأشار ترامب الذي أعلن لأول مرة أمس الاثنين أنه سيقلص مهلة أولية تبلغ 50 يومًا لاتخاذ إجراء من جانب موسكو إلى أنه لم يتلق ردًا بعد من روسيا.وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إنه لا يشعر بالقلق حيال التأثير المحتمل للعقوبات الروسية على سوق النفط أو الأسعار، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستعزز إنتاج النفط محليًا لتعويض أي تأثير.