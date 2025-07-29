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نتنياهو: وجود دولة متشددة على حدود إسرائيل اليوم سيهدد بريطانيا غدا

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء كير ستارمر كافأ "إرهاب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية - حماس الوحشي وعاقب ضحاياه"، وذلك في معرض رده على خطط بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية.



وقال نتنياهو: "وجود دولة متشددة على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غدا".