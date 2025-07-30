العاهل الأردني: غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث

اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن "غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث"، مؤكدا أن بلاده تواصل إتصالاتها مع القادة العرب والشركاء الدوليين "للضغط باتجاه إنهاء الحرب".



ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي عن الملك عبد الله قوله خلال لقائه شخصيات إعلامية في قصر الحسينية في عمان إن "الأردن كان وسيبقى السند الأكبر للأهل في غزة، التي تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث".



وأضاف: "تؤلمنا معاناة الأشقاء وتمس إنسانيتنا في الصميم، ليس فقط لأن ما يحصل قريب منا جغرافيا، بل لأن بلدنا بُني على المحبة المتبادلة والوقوف إلى جانب كل من يواجهون المعاناة". وتابع: "إننا ندرك تماما أن جهود الإغاثة الحالية، رغم أهميتها، لا تكفي لمواجهة هول معاناة جسيمة كهذه، إذ تتم إبادة عائلات بأكملها ويتم تجويع الأطفال، لكننا مستمرون في تقديم كل ما بوسعنا من منطلق واجبنا الأخلاقي والإنساني والعروبي، الذي لا نمن به ولا ننتظر الشكر عليه. فنحن لا نتجاهل نداء جارنا المحتاج".



وأشار الملك إلى أنه "لا تخفى على أحد مشاعر الغضب التي تعصف بقلوب الأردنيين جراء ما يحدث في غزة من قتل وتجويع"، قائلا: "أنا أول من يشعر بذلك".

