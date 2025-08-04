مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون يطلبون مساعدة ترامب لـ"وقف الحرب" في غزة

دعا نحو 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق بينهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل وضع حد للحرب في قطاع غزة.



وجاء في رسالة مفتوحة لحركة "قادة من أجل أمن إسرائيل" وزعت على الإعلام: "رأينا المهني أن حماس لم تعد تطرح تهديدا إستراتيجيا لإسرائيل"، مع دعوة ترامب إلى "توجيه" قرارات الحكومة والمطالبة بـ"وقف الحرب في غزة".

