لوزوفا الأوكرانية تتعرض لأكبر هجوم روسي منذ بداية الحرب... وسقوط إصابات

أعلن رئيس مجلس مدينة لوزوفا الأوكرانية سيرهي زيلينسكي أن أشخاصا عدة أصيبوا في أكبر هجوم جوي روسي على المدينة منذ بدء الحرب.



وقال على تطبيق تيليغرام: "تضررت بنية تحتية حيوية ومبان سكنية ومنازل".



وأضاف: "تعرضت لوزوفا لأكبر هجوم منذ بداية الحرب"، مضيفا أن عدة أشخاص بينهم طفلان أصيبوا بالمدينة الواقعة في جنوب منطقة خاركيف شرق أوكرانيا.



ولم يتضح بعد حجم الهجوم على المدينة، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 55 ألف نسمة.



وأعلن زيلينسكي أن إمدادات الكهرباء والمياه انقطعت في أجزاء من لوزوفا.