روسيا لم تعد تفرض قيودًا على نشر الأسلحة المتوسطة المدى

أعلن الكرملين أنّ روسيا لم تعد تفرض "أي قيود" على نشر الأسلحة المتوسطة المدى، وذلك غداة رفع الحظر عنها، متهما واشنطن بتأجيج السباق على التسلح.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال إحاطة صحافية حضرتها وكالة فرانس برس: "لم تعد هناك قيود في هذا الصدد في روسيا وبالتالي تعتبر روسيا مخولة، إذا لزم الأمر، اتخاذ التدابير المناسبة".

ونبه الى أنه "ينبغي عدم توقع إصدار إعلان" في حال نشر موسكو لهذه الصواريخ لأنها "مسألة حساسة وسرية".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين أن روسيا سترفع حظرها على نشر الأسلحة المتوسطة المدى، متهمةً الولايات المتحدة بالتحضير لنشر أسلحة تهدد أمنها.

ولفتت الى أن "الوضع يتجه نحو نشر صواريخ بالستية متوسطة المدى أميركية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

واوضحت أنّ "الإجراءات المتخذة تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد على المستوى الاستراتيجيّ وأنّ "روسيا لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالقيود التي فرضتها على نفسها".