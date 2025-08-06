التلفزيون الرسمي: القوات الجوية السودانية تدمر "طائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين"

دمرت القوات الجوية السودانية "طائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين" أثناء هبوطها في مطار تسيطر عليه قوات الدعم السريع، وفق ما أورد التلفزيون الحكومي السوداني وأكده مصدر عسكري.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر الذي طلب عدم كشف هويته قوله إن الطائرة العسكرية الإماراتية "تعرضت للقصف ودمرت بالكامل" في مطار نيالا بدارفور الذي شهد مؤخرا غارات جوية متكررة للجيش السوداني في خضم حربه ضد قوات الدعم السريع منذ نيسان.