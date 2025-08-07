وزارة العدل الأميركية: توقيف جندي في الولايات المتحدة

أُوقف جندي شاب بشبهة محاولة تزويد روسيا بمعلومات سرية تتعلق بالدبّابة الرئيسية في جيش الولايات المتّحدة، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.

وأوضح نائب مدير قسم مكافحة التجسّس في مكتب التحقيقات الفدراليّ "إف بي آبي"، رومان روجافسكي، أنّ الجندي تايلور آدم لي (22 عامًا)، متهم بمحاولة نقل معلومات دفاعية مصنّفة سريّة عن نقاط ضعف دبّابة أميركية إلى شخص يُشتبه في أنّه عميل للاستخبارات الروسية، وذلك مقابل حصوله على الجنسية الروسية.

وقال إنّ "توقيفه اليوم هو رسالة لكلّ من يفكّر في خيانة الولايات المتحدة، ولا سيّما إلى الموظفين الذين أقسموا على حماية وطننا.

والجندي لي متحدّر من مدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك وكان يخدم في قاعدة فورت بليس الواقعة في ولاية تكساس الجنوبية.

والموقوف متّهم بأنّه سعى لنقل خصائص تقنية تتعلّق بدبّابة "إم1 إيه2 أبرامز" إلى وزارة الدفاع الروسية، وفق وزارة العدل.

ولفتت الوزارة إلى أنّه سلّم في تمّوز إلى شخص ظنّه ممثلًا للحكومة الروسية بطاقة ذاكرة مليئة بالوثائق.