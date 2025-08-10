نتنياهو يعلن السماح لمزيد من الصحافيين الأجانب بدخول غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أعطى أوامره للجيش للسماح لمزيد من الصحافيين الأجانب بدخول قطاع غزة بعد أن خضع هذا الأمر خلال الحرب لقيود صارمة.



وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي عرض فيه الخطة العسكرية للسيطرة على مدينة غزة: "لقد قررنا وأعطينا الأمر، وطلبنا من الجيش دعوة الصحافيين الأجانب، مزيد من الصحافيين الأجانب، عدد كبير منهم".



وأضاف: "هناك مشكلة في ضمان الأمن، ولكنني أعتقد أنه يمكن القيام بذلك بطريقة مسؤولة وحذرة لضمان السلامة"، مشيراً إلى أن التعليمات تم إصدارها "منذ يومين" بدون تقديم مزيد من التفاصيل.