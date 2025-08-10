مسؤول في الأمم المتحدة: الخطة الإسرائيلية في شأن غزة قد تتسبب بـ"كارثة جديدة"

حذّر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من أن خطة اسرائيل للسيطرة على مدينة غزة قد تتسبب بـ"كارثة جديدة" مع تداعيات تتجاوز القطاع المحاصر والمدمّر.



وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا أمام مجلس الأمن الدولي: "إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فقد تؤدي إلى كارثة جديدة في غزة، تتردد أصداؤها في أنحاء المنطقة، وتتسبب بمزيد من النزوح القسري وعمليات القتل والدمار".



وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) بأن 98 طفلا قضوا جراء سوء التغذية المزمن منذ اندلاع النزاع في تشرين الأول 2023، بينهم 37 طفلا توفوا منذ تموز/يوليو بحسب السلطات في غزة.



وقال مدير التنسيق في اوتشا راميش راجاسينغام: "لم يعد هذا الأمر أزمة جوع وشيكة، إنها مجاعة بكل معنى الكلمة".