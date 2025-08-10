نائب المدير العام للوكالة الذرية يزور ايران الاثنين

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران الاثنين.



وقال عراقجي للصحافيين: "ستركز محادثاتنا مع الوكالة غدا على إطار جديد للتعاون... ولن يبدأ التعاون قبل التوصل إلى اتفاق بشأن إطار جديد".



وأضاف أنه ليس من المقرر أن يجري نائب المدير العام للوكالة الدولية ماسيمو أبارو "عمليات تفتيش أو زيارات" للمواقع النووية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).