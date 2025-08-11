بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع... "الجزيرة" تعلن استشهاد 4 من صحافييها في قصف إسرائيلي على شمال غزة

أعلنت قناة الجزيرة استشهاد أربعة من صحافييها بينهم مراسلاها أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم قرب مجمع الشفاء الطبي ليل الأحد في مدينة غزة شمال القطاع.



ونقلت قناة الجزيرة عن مدير مجمع الشفاء الطبي محمد ابو سلمية قوله إن "مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف استشهد إلى جانب ثلاثة من زملائه في ما يبدو أنه هجوم إسرائيلي مستهدف".



وأفادت بأن "القصف أسفر أيضا عن استشهاد المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل".



وأكد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مراسل الجزيرة أنس الشريف في غزة مساء الأحد متهما إياه بأنه كان "إرهابيا".



وقال الجيش في بيان: "قبل قليل، في مدينة غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي أنس الشريف الذي انتحل صفة صحافي لشبكة الجزيرة. كان أنس الشريف قائدا لخلية في حركة حماس، وكان مسؤولا عن هجمات صاروخية على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش".



ويعد الشريف من الوجوه الأكثر شهرة في القناة أثناء عمله في الميدان في غزة، حيث كان يقدم تقارير يومية في تغطية منتظمة.

(مراسل الجزيرة أنس الشريف)