رئيس الوزراء الأسترالي: سنعترف بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.



وقال للصحافيين: "السلام لا يمكن أن يكون إلا موقتا حتى تتحقق نهائية الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية"، مضيفا: "ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به".



وأعلنت دول عدة بينها فرنسا وبريطانيا وكندا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة قبل نحو عامين ردا على هجمات حماس.



وكشف ألبانيزي أنه تلقى تأكيدات من السلطة الفلسطينية بأنه "لن يكون هناك دور "لإرهابيي" حماس في أي دولة فلسطينية مستقبلية".



وقال: "هناك فرصة سانحة هنا، وستعمل أستراليا مع المجتمع الدولي لاغتنامها".