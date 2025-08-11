زلزال يضرب منطقة قرب ساحل أواكساكا بالمكسيك

أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.65 درجات ضرب الأحد منطقة قرب ساحل أواكساكا بالمكسيك.وذكر المركز أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.