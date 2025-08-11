الصين تأمل أن تسعى الولايات المتحدة لنتائج "إيجابية" في العلاقات التجارية

أعربت الصين عن أملها أن تسعى الولايات المتحدة إلى نتائج "إيجابية"، قبل يوم على انتهاء هدنة تجارية توصّل إليها البلدان الشهر الماضي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان في بيان: "نأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لمتابعة التوافق المهم الذي تم التوصل إليه خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين.. وأن تسعى لنتائج إيجابية على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".