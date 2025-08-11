إيران تحتجز سفينة أجنبية بشبهة تهريب الوقود

أفادت وسيلة إعلام ايرانية بأن الشرطة الإيرانية احتجزت سفينة أجنبية بشبهة تهريب الوقود في مياه الخليج واعتقلت 17 من أفراد طاقمها.وذكرت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) أن "حرس الحدود في شرطة هرمزغان (جنوب) تمكنوا من حجز ناقلة النفط فينيكس التي ترفع علم دولة ثالثة، وهي في المياه الإقليمية الإيرانية".وأضافت الوكالة أن الشرطة "عثرت على أكثر من مليوني لتر من الوقود المهرب واعتقلت 17 مشتبها أجنبيا" بدون تحديد جنسياتهم.