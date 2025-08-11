بن سلمان التقى الملك الاردني في السعودية... وهذا ما جرى استعراضه

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالملك الاردني عبدالله الثاني في قصر النيوم في السعودية.



وجرى في خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عددٍ من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين.