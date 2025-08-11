ترامب يتوقع عقد اجتماع "بناء" مع بوتين

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب انه يتوقع عقد اجتماع "بناء" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة المقررة بينهما الجمعة في ولاية ألاسكا لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.



كما أعرب الرئيس الأميركي عن "انزعاجه" من رفض نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التنازل عن أراضٍ لروسيا في إطار اتفاق من شأنه إنهاء النزاع.



ولفت ترامب الى أن المحادثات مع بكين تسير "في شكل جيد"، قبل ساعات من انتهاء الهدنة التي شملت تعليق خلافهما بشأن الرسوم الجمركية.



وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "سنرى ما سيحدث. إن العلاقة التي تربطني مع الرئيس شي جينبينغ جيدة جدا".