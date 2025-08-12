ترامب يمدد لتسعين يوما الهدنة التجارية مع الصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه وقّع أمرا تنفيذيا مدّد بموجبه لمدة 90 يوما الهدنة التجارية مع الصين قبل ساعات قليلة من انقضائها.وكتب ترامب في منشور على منصّته: "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي أنّ الصين "تواصل اتخاذ إجراءات هامة للاستجابة لمخاوف الولايات المتحدة في مسائل الأمن الاقتصادي والقومي".وأضاف أنّه من الضروري والمناسب الإبقاء على هذه الهدنة حتى 10 تشرين الثاني 2025.وتابع: "لقد وقّعتُ لتوّي أمرا تنفيذيا يمدّد تعليق الرسوم الجمركية على الصين لمدة 90 يوما أخرى. سائر البنود الأخرى في الاتفاقية ستبقى كما هي".