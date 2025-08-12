شي يدعو لأن تكون الصين والبرازيل نموذجا لدول الجنوب "للاعتماد على الذات"

أبلغ الرئيس الصيني شي جينبينغ نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خلال اتصال هاتفي الثلاثاء، أنّ بإمكان بلديهما أن يقدّما لدول الجنوب نموذجا في "الاعتماد على الذات".



ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية عن شي قوله إنّ الصين "ستعمل مع البرازيل لتقديم نموذج للوحدة والاعتماد على الذات بين الدول الكبرى في الجنوب العالمي" و"العمل المشترك لبناء عالم أكثر عدلا وكوكب أكثر استدامة".