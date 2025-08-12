أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العاهل الأردني يحذر من خطورة "ترسيخ احتلال غزة"
أخبار دولية
2025-08-12 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
العاهل الأردني يحذر من خطورة "ترسيخ احتلال غزة"
حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء من خطورة "ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة عليها" وذلك بعد موافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة على خطط لعملية واسعة النطاق تلحظ السيطرة على مدينة غزة.
وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله حذر خلال استقباله في قصر الحسينية في عمان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، من "خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر - الكابينت لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها"، مؤكدا "رفض محاولات تهجير الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية أو ضم الأراضي".
وجدد الملك تأكيده "ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الكافية للحد من معاناة الأهالي"، مشيدا ب"جهود الشقيقة مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين".
واكد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس "على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة".
ويزور رئيس الوزراء المصري المملكة على رأس وفد في إطار اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان.
أخبار دولية
الأردني
خطورة
"ترسيخ
احتلال
غزة"
التالي
ترامب يمدد لتسعين يوما الهدنة التجارية مع الصين
الخارجية الإماراتية تتقدم بالتعازي من حكومة لبنان وشعبه باستشهاد 6 ضباط وجنود من الجيش اللبناني
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-06-17
العاهل الأردني: هجمات إسرائيل على إيران "تشكل تهديدا للناس في كل مكان"
أخبار دولية
2025-06-17
العاهل الأردني: هجمات إسرائيل على إيران "تشكل تهديدا للناس في كل مكان"
0
أخبار دولية
2025-07-30
العاهل الأردني: غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث
أخبار دولية
2025-07-30
العاهل الأردني: غزة تشهد كارثة إنسانية تفوق أي شيء شهدناه في التاريخ الحديث
0
أخبار لبنان
2025-08-10
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره
أخبار لبنان
2025-08-10
العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره
0
أخبار دولية
2025-08-09
الرئاسة الفلسطينية تندد بسعي إسرائيل الى "إعادة احتلال غزة"
أخبار دولية
2025-08-09
الرئاسة الفلسطينية تندد بسعي إسرائيل الى "إعادة احتلال غزة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:45
فاينانشال تايمز: فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران
أخبار دولية
00:45
فاينانشال تايمز: فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران
0
أخبار دولية
00:31
المكسيك تسلّم الولايات المتحدة 26 مطلوبًا بتهم مخدرات
أخبار دولية
00:31
المكسيك تسلّم الولايات المتحدة 26 مطلوبًا بتهم مخدرات
0
أخبار دولية
00:28
الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جماعة مسلحة في جمهورية الكونغو
أخبار دولية
00:28
الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جماعة مسلحة في جمهورية الكونغو
0
أخبار دولية
16:43
زيلينسكي: أوكرانيا لن تسحب قواتها من دونباس
أخبار دولية
16:43
زيلينسكي: أوكرانيا لن تسحب قواتها من دونباس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-07-25
وزير الخارجية الفرنسي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس
أخبار دولية
2025-07-25
وزير الخارجية الفرنسي: اعتراف فرنسا بدولة فلسطين لا يكافئ حماس
0
آخر الأخبار
13:20
انتهاء الربع الثالث بتقدم لبنان على اليابان بنتيجة 81-64 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
آخر الأخبار
13:20
انتهاء الربع الثالث بتقدم لبنان على اليابان بنتيجة 81-64 في بطولة كأس آسيا لكرة السلة
0
أخبار لبنان
2025-08-11
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
أخبار لبنان
2025-08-11
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء يوم الجمعة
0
آخر الأخبار
2025-06-26
وزير خارجية إيران عراقجي: أخبرت طرفا أوروبيا أن يوضح للكيان الصهيوني أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه برد فوري منا
آخر الأخبار
2025-06-26
وزير خارجية إيران عراقجي: أخبرت طرفا أوروبيا أن يوضح للكيان الصهيوني أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه برد فوري منا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
عقبات تواجه قرار احتلال غزة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
عقبات تواجه قرار احتلال غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:47
اجتماع أردني-سوري-أميركي لبحث الملف السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك
تقارير نشرة الاخبار
13:43
"Tourism Lebanon"... تطبيق ذكي يخطّط لك رحلاتك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إصلاح الفوائد الفاحشة… خطوة نحو استرداد الودائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الكهرباء من جديد مشاريع متوسطة وأخرى طويلة الأمد لرفع ساعات التغذية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:31
إسرائيل بين تسويق التهديد والاعتراف بترميم قدرات حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
ثلاثة حوادث تعرّض لها الجيش اللبنانيّ خلال تفكيك منشآت الحزب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرائقُ على أنواعها نتيجة حتمية للحرارة المرتفعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:51
قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني
أخبار لبنان
12:51
قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني
2
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
أمن وقضاء
10:31
الحجار لوفد من عائلة ضحيتي جريمة القتل في المعاملتين: تحديد هوية الفاعل والقوى الأمنية تعمل على توقيفه
3
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
4
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
5
أخبار لبنان
12:37
على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ
أخبار لبنان
12:37
على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ
6
منوعات
03:07
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
منوعات
03:07
خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يلفت أنظار المتابعين ببريقه وضخامته... لن تصدقوا سعره!
7
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
حال الطقس
02:29
تأثير الكتل الحارة سيشتد... والحرارة على الساحل الى عتبة الـ40 درجة
8
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
خبر عاجل
03:52
الخارجية السورية للـLBCI تعليقاً على البنود الواردة في ورقة توم برّاك والمرتبطة بسوريا: ترسيم الحدود مع لبنان والتنسيق الأمني بيننا من أهم الملفات لأنها تقود الى تعاون اقتصادي كبير بين البلدين لذلك نحن منفتحون على التعاون
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More