العاهل الأردني يحذر من خطورة "ترسيخ احتلال غزة"

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء من خطورة "ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة عليها" وذلك بعد موافقة الحكومة الأمنية الإسرائيلية الجمعة على خطط لعملية واسعة النطاق تلحظ السيطرة على مدينة غزة.



وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله حذر خلال استقباله في قصر الحسينية في عمان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، من "خطورة خطة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر - الكابينت لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها"، مؤكدا "رفض محاولات تهجير الفلسطينيين بغزة والضفة الغربية أو ضم الأراضي".



وجدد الملك تأكيده "ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الكافية للحد من معاناة الأهالي"، مشيدا ب"جهود الشقيقة مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين".



واكد العاهل الأردني خلال اتصال هاتفي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس "على رفض الأردن القاطع وإدانته لهذه الخطوة التي تقوض حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني وتهدد الجهود الدولية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة".



ويزور رئيس الوزراء المصري المملكة على رأس وفد في إطار اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في عمان.