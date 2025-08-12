إيران تعلن إمكانية إجراء محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة "إذا تم استيفاء الشروط المناسبة"

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن‭‭ ‬‬محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني قوله اليوم الثلاثاء إن إيران يمكن أن تجري محادثات نووية مباشرة مع الولايات المتحدة إذا تم استيفاء الشروط المناسبة لذلك.



ووصف عارف المطالبات بتخلي طهران عن تخصيب اليورانيوم بالكامل بأنها "مزحة".