بيان دوليّ مشترك: الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى مستويات لا يمكن تصورها

أكّدت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا وحلفاء أوروبيون أنّ الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى "مستويات لا يمكن تصورها".



ودعت إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطينيّ.



وذكر وزراء خارجية الدول في بيان مشترك نشرته بريطانيا "تتكشف المجاعة أمام أعيننا. هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الجوع".



ووقع على البيان 27 شريكًا، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا وفرنسا واليابان والاتحاد الأوروبيّ.