العراق يدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس اللبناني

أعلنت وزارة النفط العراقية أنها تدرس إمكانية تصدير النفط عبر مرفأ طرابلس اللبناني، وستدرس تجديد خط أنابيب لتصدير النفط بين العراق وسوريا.



وذكرت الوزارة أنها ستشكل لجنة مشتركة لتقييم وضع خط الأنابيب.



وجاء الإعلان خلال زيارة وزير الطاقة السوري إلى بغداد لمناقشة التعاون في قطاع النفط والغاز والطاقة.