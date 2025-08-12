أردوغان لزيلينسكي: نرحّب بالتقدم المُحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية في إسطنبول

أبلغ الرئيس التركيّ رجب طيب أردوغان نظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي في اتصال هاتفيّ، ترحيبه بالتقدم المُحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية في إسطنبول.



وعبّر عن أمله في تحقيق تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار في الجولات المُقبلة.



وقالت الرئاسة في بيان إنّ أردوغان كرر عرضه باستضافة اجتماع لرئيسي روسيا وأوكرانيا.



وأشارت إلى أنّ تشكيل مجموعات عمل معنية بالمسائل العسكرية والإنسانية والسياسية من شأنه أن يُمهّد الطريق لمثل هذا الاجتماع.