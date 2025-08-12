ميلوني: لوقف الحرب في غزة من دون تأخير

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي ضرورة وقف الأعمال العدائية في غزة "دون تأخير" وإنهاء الوضع "الإنساني المأساوي" في القطاع الذي يشهد حربا مدمرة منذ قرابة عامين.



وخلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكّدت ميلوني أنّ "دور الدول العربية يبقى جوهريا" في غزة، بحسب ما أفاد مكتبها، غداة إعرابها عن "قلقها الكبير" حيال خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة.



وأعربت ميلوني والأمير محمد الحاكم الفعلي للسعودية "عن قلقهما إزاء القرارات الإسرائيلية الأخيرة، والتي يبدو أنها ستفضي إلى مزيد من التصعيد العسكري".



واتفقا على "ضرورة التوصل، دون تأخير، إلى وقف الأعمال العدائية لإنهاء الوضع الإنساني المأساوي في القطاع والبدء في إعادة إعماره".



وأكّدت ميلوني على "أهمية دور الدول العربية" في هذا الصدد.



واتفقت مع الأمير محمد على "وجوب أن تفرج حماس عن جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط وتوافق على أن لا مستقبل لها في أن تحكم قطاع غزة".

