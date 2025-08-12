زيلينسكي: السلام المُصطنع لن يدوم طويلا

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أن السلام غير العادل في الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا لن يدوم طويلا، ولن يؤدي إلا إلى سيطرة القوات الروسية على المزيد من الأراضي الأوكرانية.



وقال على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثه مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: "السلام المُصطنع، وليس الحقيقي، لن يدوم طويلا، ولن يؤدي إلا إلى تشجيع روسيا على الاستيلاء على المزيد من الأراضي".