إسبانيا أجلت 44 طفلا من غزة لمعالجتهم في مستشفياتها

قامت إسبانيا بإجلاء 44 طفلا جريحا أو مريضا من غزة، مع نحو مئة من أقاربهم، خلال الأشهر الماضية، وفق ما أعلنت الحكومة الاشتراكية برئاسة بيدرو سانشيز.



وجاء في بيان لوزارة الهجرة: "أتمت الحكومة الإسبانية بنجاح أربع عمليات إجلاء لـ 44 طفلا جريحا أو مريضا من غزة، مع حوالى مئة من أقاربهم"، في عملية استغرقت أشهرا عدة.



وأشار بيان الوزارة إلى أن "تنظيم وتنفيذ هذه المهمات" تم "بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الحليفة لنقلهم من نقاط آمنة خارج منطقة النزاع".



وتم توزيع الأطفال وعائلاتهم في كل أنحاء إسبانيا لتلقي العلاج الطبي.



وأفاد البيان بأن هؤلاء الأشخاص سيتمكنون من التقدم بطلب لجوء.



ونقل البيان عن الوزيرة إلما سايز قولها إن "التضامن والتعاون الدولي ينقذان الأرواح".



ويذكر أن حكومة سانشيز من أكثر الأصوات الأوروبية انتقادا للهجوم الإسرائيلي على غزة.