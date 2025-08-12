الدنمارك ستشارك في إلقاء مساعدات فوق غزة

ستشارك الدنمارك في عملية لإسقاط مساعدات إنسانية فوق غزة تُنسّقها الأردن والإمارات العربية المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام دنماركية.



وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن لهيئة البث العامة الدنماركية: "قررنا المشاركة في إسقاط مساعدات فوق غزة". وأضاف: "هناك حاليا فرصة حتى نهاية آب، سمحت خلالها إسرائيل بعبور مجالها الجوي".



وأشار إلى أنها "ليست وسيلة مثالية لإيصال مساعدات عاجلة"، قائلا: "إنه نوع من الحلول الطارئة، وهو أيضا ما نحن عليه الآن".



وأفادت وكالة الأنباء ريتزاو بأن الإمارات العربية المتحدة والأردن طلبا مساعدة من الدنمارك.