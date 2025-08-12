أوكرانيا: قصف مستودع للطائرات المسيرة الهجومية في روسيا

أعلن جهاز الأمن الأوكراني أن طائرات مسيرة تابعة له قصفت مبنى يحتوي على طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى من طراز "شاهد" في منطقة تتارستان الروسية على بعد 1300 كيلومتر من أوكرانيا.



وذكر الجهاز أن هذا هو الهجوم الثاني من نوعه خلال أربعة أيام، وأن مقاطع فيديو صورها سكان محليون هناك تؤكد استهداف المنشأة.