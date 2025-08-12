وزير الخارجية المصري: القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوما في غزة

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة لإحياء هدنة الستين يوما في غزة في إطار جهود جديدة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.



وقال عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة: "نبذل جهدا كبيرا حاليا بالتعاون الكامل مع القطريين والأميركيين".



وأوضح أن "الهدف الرئيسي هو العودة الى المقترح الأول - وقف لإطلاق النار لستين يوما - مع الأفراج عن بعض الرهائن وبعض المعتقلين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بدون عوائق وبدون شروط".