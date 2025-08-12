أخبار
هيئة حكومية إسرائيلية تتهم "حماس" بالترويج لـ"سردية المجاعة" في غزة
أخبار دولية
2025-08-12 | 11:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
هيئة حكومية إسرائيلية تتهم "حماس" بالترويج لـ"سردية المجاعة" في غزة
نشرت هيئة حكومية إسرائيلية تقريرًا نفت فيه وجود مؤشرات الى سوء تغذية واسع النطاق في قطاع غزة.
واتهمت حركة "حماس" بالترويج لـ"سردية المجاعة".
وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) التابعة لوزارة الدفاع والمشرفة على الشؤون المدنية في تقريرها إنها أجرت "مراجعة معمقة" لبيانات وأرقام حماس بشأن الوفيات الناجمة عن سوء التغذية في القطاع.
وتقدّر وزارة الصحة في غزة التابعة لحركة حماس أن 227 شخصا قضوا جوعا خلال 22 شهرا من الحرب، من بينهم 103 أطفال.
وأضافت كوغات أن مراجعتها أظهرت وجود "فجوة كبيرة" بين عدد الوفيات المبلغ عنها بسبب الجوع والحالات الموثقة التي نشرتها وسائل الإعلام.
وأوضحت أن "التحليل الفردي لكل حالة وفاة مزعومة بسبب سوء التغذية يظهر أن معظم (المتوفين) كانوا يعانون أمراضا مزمنة تسببت بتدهور حالتهم الصحية"، لافتة الى أن هذه الحالات "لا تمثل سكان غزة ككل".
واتهمت حماس بـ"النشر المتعمد والمضلل لبيانات سوء التغذية" لدعم "سردية المجاعة في قطاع غزة".
في المقابل، نشر المكتب الإعلامي الحكومي لحماس الثلاثاء قائمة "للرد على أكاذيب كوغات"، واصفًا ما ورد بأنه "محاولة يائسة للتغطية على جريمة موثقة دوليًا".
وقالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن 148 شخصًا توفوا جراء سوء التغذية في غزة منذ كانون الثاني 2025.
كما قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في آب إن الجوع وسوء التغذية في غزة وصلا إلى أعلى مستوياتهما منذ بداية الحرب، موضحًا أن "أكثر من ثلث السكان لا يتناولون الطعام لأيام متتالية"، وأن 300 ألف طفل يعيشون خطر سوء التغذية، مع تفاقم الوضع بسبب عدم السماح بدخول ما يكفي من شاحنات المساعدات إلى القطاع.
وفرضت إسرائيل في الثاني من آذار الماضي حصارا مطبقا على قطاع غزة، ومنعت دخول أي مساعدات أو سلع تجارية، ما تسبب بأزمة إنسانية.
