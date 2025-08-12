اليونان تطلب مساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة حرائق غابات

طلبت اليونان مساعدة من الاتحاد الأوروبي لمكافحة أكثر من 100 حريق غابات تؤججها الرياح القوية والجفاف، حسبما أعلنت أجهزة الإطفاء، في وقت تشتعل حرائق في مناطق جنوب أوروبا.



واندلعت أخطر تلك الحرائق في جزيرة زاكينثوس السياحية الشهيرة وفي أجزاء من غرب اليونان بينها منطقة اخيا في البيلوبونيز حيث تم إخلاء قرابة 20 قرية، وفق مسؤولي الإطفاء.



وأمام تفاقم الوضع، طلبت اليونان أربع قاذفات مياه من آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي، على ما قال المتحدث باسم أجهزة الإطفاء فاسيليس فاثراكويانيس في مؤتمر صحافي.



وتحقق الشرطة في أسباب الحرائق ولا تستبعد أن تكون متعمدة نظرا إلى عددها الكبير في غرب البلاد.



وتضرب اليونان منذ الأسبوع الماضي رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 88 كلم في الساعة، ما ساهم في تأجيج حريق جنوب أثينا قضى فيه شخص. ومن المتوقع أن تتواصل الرياح حتى الخميس.



وأتت الحرائق على أكثر من 22 ألف هكتار من الغابات في اليونان هذا العام، بحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات.