زيلينسكي يطلب من الحكومة رفع قيود السفر عن الشبان بين 18 و21 عاما

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه طلب من الحكومة رفع القيود المفروضة على سفر الشبان الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما إلى الخارج.



وقال في بيان: "أعتقد أن هذا الأمر إيجابي وسيساعد عددا كبيرا من الشبان الأوكرانيين على الحفاظ على علاقاتهم ببلادهم وتحقيق ذاتهم فيها- ولا سيما في التعليم".



وتمنع السلطات حاليا معظم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، الذين يُعدون في سن القتال، من السفر إلى الخارج، ولا تزال أوكرانيا تحت الأحكام العرفية في السنة الرابعة من الحرب مع روسيا.