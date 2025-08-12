إتصال هاتفي بين زيلينسكي وأمير قطر

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قبل القمة الروسية الأميركية في ألاسكا.



وقال في خطاب مسائي للأمة: "أطلعت أمير قطر على كل مناقشاتنا مع شركائنا، والخطوات الممكنة".