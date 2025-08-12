نتانياهو إلى الإيرانيين: للنزول إلى الشارع بعد شهرين على الحرب ضد طهران

دعا رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو الإيرانيين إلى النزول إلى الشارع والمطالبة بمساءلة حكومتهم في وقت تعاني بلادهم نقصًا حادًا في الكهرباء والمياه.



وتناول نتانياهو في مداخلة مصورة نشرت على الإنترنت، أزمة المياه المستمرة في إيران وانخفاض مستويات المياه في خزانات البلاد.



وقال: "في هذا الحر الصيفي القاسي لا تجدون حتى الماء النظيف والبارد لأطفالكم".



وأضاف: "إليكم الخبر السار: حالما يتحرر بلدكم، سيتوجه أفضل خبراء المياه الإسرائيليين إلى كل مدينة إيرانية، حاملين معهم أحدث التقنيات والمعرفة".



وذهب إلى حد دعوة الإيرانيين إلى "المخاطرة من أجل الحرية" و"النزول إلى الشارع" و"بناء مستقبل أفضل لعائلاتهم ولجميع الإيرانيين".