كييف: معارك ضارية مع القوات الروسية

وصفت أوكرانيا المعارك التي تخوضها بالـ"ضارية" مع القوات الروسية مع تحقيق موسكو تقدّمًا سريعًا في قطاع ضيّق لكنه مهمّ، على خط الجبهة في شرق أوكرانيا.



وقال الجيش الأوكرانيّ إنه يخوض معارك "ضارية" مع قوات روسية تحاول اختراف دفاعاته.



وشدّد بيان للجيش على أنّ "الوضع صعب ويشهد تغيّرات".



وأظهرت مدونة "ديب ستيت" الأوكرانية التي تعد على ارتباط وثيق بالجيش، أن روسيا تقدّمت حوالى عشرة كيلومترات خلال نحو يومين.



وبات الممر الذي يبدو أنه وقع تحت السيطرة الروسية يهدد بلدة دوبروبيليا التي يفر منها المدنيون وتتعرّض لهجمات متكررة من المسيّرات الروسية.



كما يهدد بلدة كوستيانتينيفكا، إحدى آخر المناطق الحضرية الكبيرة التي ما زالت تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك.



وأفاد "معهد دراسة الحرب" ومقره في الولايات المتحدة بأن روسيا ترسل مجموعات تخريبية صغيرة.



وأضاف أنه ما زال "من المبكر" وصف التقدم الروسي في منطقة دوبروبيليا بأنه "اختراق على مستوى عملاني".



وذكرت "مجموعة العمليات التكتيكية في دونيتسك" التي تشرف على أجزاء من الجبهة في المنطقة الصناعية بأن روسيا تختبر الخطوط الأوكرانية بواسطة مجموعات تخريبية صغيرة واصفة المعارك بأنها "معقّدة ومزعجة وديناميكية".