ترامب سيشارك في محادثات في شأن أوكرانيا

نقلت شبكة (سي.إن.إن) عن مسؤول في البيت الأبيض أنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب سيشارك غدًا الأربعاء في محادثات في شأن أوكرانيا ‭‬‬عبر الاتصال المرئيّ، وذلك قبل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.



وأعلنت ألمانيا أنها ستعقد سلسلة من الفعاليات رفيعة المستوى عبر الاتصال المرئي غدا الأربعاء للتحضير للقمة، بما في ذلك مؤتمر يُعقد في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش يضم قادة أوروبيين والرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي وترامب وجيه.دي فانس نائب الرئيس الأميركيّ.