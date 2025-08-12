ماكرون: فرنسا خاضت حربًا في الكاميرون

أقرّ الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون رسميًا بأن فرنسا شنت "حربًا" اتسمت بـ"عنف قمعيّ" في الكاميرون ضد حركات التمرد قبل الاستقلال وبعده عام 1960، وذلك في رسالة إلى نظيره الكاميروني بول بيا نُشرت الثلاثاء.



وأيد ماكرون بذلك خلاصات تقرير لمؤرخين قُدّم إليه في كانون الثاني و"أظهر بوضوح أن حربا اندلعت في الكاميرون، مارست خلالها السلطات الاستعمارية والجيش الفرنسي عنفا قمعيا متعدد الأوجه".



واستخدم ماكرون مرات عديدة مصطلح "الحرب" الذي غاب سابقا عن الخطاب الفرنسي الرسمي حول الكاميرون، قائلا إن "الحرب استمرت بعد عام 1960 مع دعم فرنسا للأعمال التي قامت بها السلطات الكاميرونية المستقلة".



وأضاف ماكرون في رسالته إلى بيا المؤرخة في 30 تموز/يوليو، والتي تُمثّل نقطة تحول في الذاكرة بين البلدين "يقع على عاتقي اليوم تحمّل دور فرنسا ومسؤوليتها في هذه الأحداث".



وقال ماكرون إنّ التقرير المتعلق بالكاميرون والبحوث المتوقع أن تتبعه "ستسمح لنا بمواصلة بناء المستقبل معا، وتعزيز العلاقة الوثيقة التي تجمع فرنسا والكاميرون، بما فيها من روابط إنسانية بين مجتمعاتنا المدنية وشبابنا".