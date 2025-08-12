نتنياهو: إسرائيل "ستسمح" لسكان غزة الفارين من الحرب بالهجرة إلى الخارج

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده "ستسمح" لسكان غزة الذين يريدون الفرار من الحرب المستمرة في القطاع بالهجرة إلى الخارج.



وسئل نتانياهو خلال مقابلة بالعبرية مع قناة "آي24 نيوز" الدولية عن احتمال هجرة سكان غزة إلى الخارج، فأجاب أن "هذا الأمر يحصل في كل النزاعات"، مضيفا: "سنسمح بذلك، خلال المعارك وبعدها".

