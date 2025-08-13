فاينانشال تايمز: فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران

أبلغت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران إن لم تعد إلى المفاوضات مع المجتمع الدوليّ في شأن برنامجها النوويّ، وفق ما أفادت صحيفة فاينانشال تايمز.