مصدر حكوميّ لرويترز: زيلينسكي سيتوجه إلى برلين

أعلن مصدر حكوميّ لرويترز أنّ الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي سيتوجه إلى برلين، للانضمام إلى المستشار الألمانيّ فريدريش ميرتس في مكالمة فيديو مع الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.



وسيشارك في المحادثات التي يعقدها ميرتس قادة فنلندا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا والاتحاد الأوروبيّ، إضافة إلى حلف شمال الأطلسيّ.